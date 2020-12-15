Девушки показали способ завивки с помощью батареи и запустили тренд

@kekka.mngcsl / TikTok

Итальянки массово начали делать кудри необычным способом и запустили новый тренд в социальных сетях. На размещенные в TikTok видео обратили внимание журналисты Dazed.

Девушка из Неаполя с ником kekka.mngcs разместила ролик, на котором она завивает волосы с помощью батареи. Сперва она взяла прядь волос и на несколько секунд обернула ею батарею, затем отпустила и показала аккуратный локон. Видео стало вирусным и набрало больше миллиона просмотров.

Другие пользователи принялись повторять описанный лайфхак и делиться им на своих страницах.

Подобный ролик засняла юзерша под ником elisamontorio. Ее публикация стала еще популярнее, набрав больше 14 миллионов просмотров и почти 670 тысяч лайков.

В апреле блогерша уложила волосы поясом от халата и удивила подписчиков результатом. Пользовательница Бри Хармон разделила волосы на две части и обернула их вокруг пояса, а затем закрепила концы резинкой. После этого девушка легла спать, а на утро продемонстрировала получившиеся кудри.