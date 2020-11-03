Подросток не вынес травли из-за любви к макияжу, бросил школу и стал бизнесменом

Житель Шотландии не вынес травли из-за любви к макияжу, бросил школу и открыл собственный салон красоты. Соответствующая история появилась на Daily Star.



18-летний Эйдан Боуи (Aidan Bowie) из Кондоррата, Северный Ланаркшир, с подросткового возраста начал интересоваться мейкапом. В 14 лет он стал разрисовывать лица родственников во время семейных праздников. Тогда герой материала получил свою первую палетку теней для век от 53-летней матери Ширли (Shirley). По его словам, семья всегда поддерживала его в любых начинаниях, и увлечение макияжем не было исключением.



Согласно материалу, Боуи красился в школу, за что часто подвергался травле со стороны сверстников. «Меня много дразнили за то, что я делал макияж и вел канал на YouTube, где снимал видеоуроки. Я знал, что это моя страсть, и был настроен решительно», — рассказал подросток.





В 16 лет герой материала бросил школу ради работы в местном салоне красоты. «Сначала клиенты были шокированы тем фактом, что я мальчик, и тем, насколько я молод, но в хорошем смысле. В дальнейшем я стал квалифицированным специалистом по ресницам, ногтям и бровям, а также визажистом, и набрал свою клиентскую базу», — подчеркнул Боуи.



Отмечается, что в ноябре 2018 года шотландец запустил свою линейку накладных ресниц и основал бренд под названием Wicked Beauty. Марка быстро стала успешной, и тогда предприниматель расширил ассортимент, добавив в него тени для век. Сообщается, что уже через месяц бизнесмен откроет свой собственный салон красоты.

Шотландец утверждает, что ему нравится делать макияж, потому что таким образом он помогает своим клиентам обретать уверенность в себе. «Сначала я делал макияж только своим друзьям, но после того, как обо мне начали расходиться слухи, у меня стали появляться настоящие клиенты. Я начал работать по выходным, после школы и во время летних каникул», — поделился Боуи.





Кроме того, визажист также порекомендовал людям с такими же интересами и увлечениями не сдаваться на пути к своей цели. «Не сдавайтесь и не переставайте верить в себя. Если вы чего-то искренне хотите добиться, идите и делайте это несмотря ни на что», — заключил предприниматель.



В июле британский блогер превратился в модель Ким Кардашьян с помощью макияжа и получил ее одобрение. На размещенном в соцсетях фото, на котором показан результат преображения, на веки визажиста нанесен макияж в стиле smoky eyes, а на губах — нюдовая помада с блеском. Публикация блогера понравилась Кардашьян, и она поставила лайк изображению.