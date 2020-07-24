Парень превратился в Ким Кардашьян с помощью макияжа и получил ее одобрение

Британский блогер и визажист Эллиот Джозеф Ренц (Elliot Joseph Rentz), известный как Алексис Стоун (Alexis Stone), превратился в модель Ким Кардашьян с помощью макияжа и получил ее одобрение. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

26-летний Стоун регулярно публикует видео, в которых он преображается в различных знаменитостей. Среди них такие звезды, как певец Зейн Малик, исполнительницы Адель, Билли Айлиш, Ники Минаж и Майли Сарус, а также актриса Меган Фокс и создатель Facebook Марк Цукерберг.

В одном из роликов визажист воссоздал внешность Ким Кардашьян. На размещенном в соцсетях фото, на котором показан результат преображения, на веки визажиста нанесен макияж в стиле smoky eyes, а на губах — нюдовая помада с блеском. Он попозировал в синем вечернем платье.

По его словам, названный образ — один из его самых любимых. Публикация блогера понравилась Кардашьян, и она поставила лайк изображению. «Даже Ким, как мы видим, фанатка!» — написал в описании к посту Стоун.

В мае визажистка из Шотландии сделала своей 80-летней родственнице скрывающий морщины макияж и поразила результатом пользователей сети. Юлия Стронах (Julia Stronach) объяснила, что для достижения омолаживающего эффекта следует избегать нанесения толстых слоев косметики и не выходить за контур губ при нанесении помады.