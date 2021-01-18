Отец Меган Маркл решил показать ее секретные фото и видео

Отец герцогини сассекской Меган работает над созданием документального фильма, в котором он покажет секретные фото и видео дочери. Об этом сообщает газета The Sun.

76-летний оператор-постановщик и художник по свету Томас Маркл надеется, что съемки фильма завершатся в 2021 году. «Сначала речь пойдет о моей жизни, моей семье, моей страсти к театру и телевидению и о том, как я попал в эту индустрию, — рассказывает он. — Затем я освещу жизнь Меган, ее взросление, школьные годы до момента, когда она пошла в колледж, а также начало ее карьеры».

Отец трех детей отметил, что в фильм войдут семейные видеозаписи и фотографии, которые никогда не появлялись в интернете. «Думаю, у нас получится хороший материал», — подчеркнул он.

Томас Маркл 50 лет проработал на телевидении. Он удостоился двух премий «Эмми» за работу над американской мыльной оперой «Главный госпиталь», которая транслируется с апреля 1963 года.

В прошлом году Маркл раскритиковал поведение дочери. После заявления принца Гарри и Меган Маркл о том, что они не имеют отношения к выходу книги «В поисках свободы», где присутствуют жалобы на членов королевской семьи, Томас Маркл призвал герцогов Сассекских «не ныть и не жаловаться». «Я люблю свою дочь, но не горжусь тем, кем она является сегодня», — сказал он.

В феврале отец Меган Маркл обвинил дочь в оскорблении королевы Елизаветы II и британского народа. Он осудил заявление, сделанное герцогиней Сассекской и ее супругом, британским принцем Гарри, после запрета на использование торговой марки Sussex Royal. «Меган и Гарри меня сейчас очень возмущают, — объяснил он. — Не думаю, что у них есть право использовать слово Royal (королевский)».

Не только почитать, но и посмотреть — у нас в Instagram подписаться



