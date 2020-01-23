Отец Меган Маркл впервые показал детские фотографии дочери

Томас Маркл впервые показал журналистам детские фотографии дочери. Он продемонстрировал снимки Меган Маркл во время съемок документального фильма «Томас Маркл: моя история», снятого британским каналом Channel 5, сообщает издание The Sun.

75-летний отец герцогини Сассекской заявил, что считает лучшими годы, потраченные на воспитание дочери. «Когда она родилась, я был самым счастливым человеком на Земле. Я взял ее на руки и увидел ее личико, ее маленькие пальчики обхватили мои пальцы, и я понял, что люблю ее. Я просто знал, что она вырастет особенной», — признался он журналистам.

Кадр: Channel 5 / Thomas Markle: My Story 1 /3

На снимках Меган Маркл запечатлели в разных возрастах: на некоторых фотографиях ей всего несколько месяцев, на других она уже ходит, на третьих играет в школьных спектаклях. Ее отец утверждает, что именно он привил ей любовь к сцене и поощрил желание стать актрисой.

Томас Маркл в очередной раз посетовал, что дочь перестала с ним общаться. Он выразил надежду, что сможет когда-нибудь увидеть восьмимесячного внука — Арчи Харрисона. «Я надеюсь, у него мой нос, потому что тогда они будут видеть меня при каждом взгляде на Арчи», — сказал Маркл.

Отец герцогини прокомментировал скандал с постановочными фотографиями, сделанными перед свадьбой дочери. Тогда его обвинили в желании нажиться на популярности королевской семьи. Маркл заявил, что пошел на съемки ради улучшения имиджа, а не из-за денег. Тем не менее после этого он соврал принцу Гарри в телефонном разговоре, что фотографии настоящие, хотя и «не гордится этим поступком».

Томас Маркл подчеркнул, что после этого ни дочь, ни ее муж с ним не общались. Он пожаловался, что дочь не заботится о нем и будто не замечает его существования. В ответ на вопрос, почему он берет деньги за интервью, Маркл раздраженно отметил, что его дочь, ее муж и члены королевской семьи «должны ему». «Я уже немолод. Время позаботиться о папочке», — подытожил он.

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