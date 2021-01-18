Лавров заявил о подрыве США международной безопасности

Россия обеспокоена действиями Соединенных Штатов по подрыву международной безопасности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что в 2020 году Организация Объединенных Наций (ООН) отмечает 75-летний юбилей. По его словам, на фоне этой памятной даты Москва глубоко обеспокоена «нахрапистыми действиями» Вашингтона и его союзников, которые нацелены на подрыв архитектуры международной безопасности.

Лавров отметил, что политические элиты на Западе пытаются решить свои внутриполитические проблемы путем выискивания внешних врагов в лице России, Китая, Ирана, Северной Кореи, Кубы и Венесуэлы. «Этот перечень стран хорошо известен», — заявил дипломат.

Ранее Джейк Салливан, которого Джо Байден выбрал своим советником по национальной безопасности, заявил, что новая администрация США планирует договариваться с Россией по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, даже в разгар холодной войны у стран были области для сотрудничества — в первую очередь вопросы контроля за вооружениями и нераспространения ядерного оружия.