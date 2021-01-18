Российские врачи спасли девочку с поражением всего организма после коронавируса

В Кирове врачи детской областной больницы спасли семилетнюю девочку с поражением всего организма после коронавируса. Об этом сообщается на сайте пресс-службы правительства Кировской области.

Сначала девочка лечилась в Слободской больнице, заболевание началось с повышения температуры, и лечение не помогало. В областную больницу она поступила в тяжелом состоянии с болями в животе и 40-градусной температурой, рассказала главврач медучреждения Наталья Муратова.

Обследование выявило у ребенка педиатрический мультисистемный воспалительный синдром. При нем в сердце, легких, почках, мозге, глазах и коже начинаются воспалительные процессы, которые могут привести к смерти. Кроме того, у девочки был выявлен низкий гемоглобин, острофазовые изменения показателей крови и отечный синдром. Во всех тканях копилась жидкость, начался сепсис, добавила Муратова.

Муратова рассказала, что ранее девочка перенесла коронавирус. Выяснилось, что переболела ее мать. Ребенка удалось спасти при помощи всех специалистов учреждения, сейчас она проходит восстановление амбулаторно.

Ранее в Иркутской области врачи спасли беременную с коронавирусом и полным поражением легких. Женщина заразилась на 32-й неделе беременности и обратилась к врачам после самостоятельного лечения. Ей сделали экстренное кесарево сечение, после чего поместили в реанимацию, где она два месяца провела на аппарате искусственной вентиляции легких. Ребенок родился абсолютно здоровым.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



