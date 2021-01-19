Сотрудники сервисов знакомств раскрыли свои «темные секреты»

Сотрудники сервисов знакомств рассказали о самых «темных секретах», которые узнали на работе. Они раскрыли интересные факты и неожиданную статистику на Reddit. На ветку имиджборда обратили внимание журналисты BuzzFeed.

Один из работников сферы знакомств отметил, что количество фотографий пенисов, отправленных женщинам без спроса, «было ужасающим». Другой признался, что раньше создавал поддельные учетные записи и болтал с пользователями.

«Алгоритмы [подбора пары] не такие сложные, как вы думаете (...). Основная цель алгоритма — заставить вас платить, а не гарантировать, что вы встретите кого-то в реальной жизни», — заявил сотрудник неназванного сервиса знакомств.

Юзер под ником yetorico отметил, что мужчины и женщины пользуются подобными приложениями в разное время суток: первые обычно ищут пару после 22 вечера, а вторые — немного раньше. Чтобы мужчины чувствовали, что на сервисе есть женщины, разработчики нанимают целые армии «призраков». Речь идет о женских профилях, которыми управляют подростки из Франции, Сербии, России и с Украины. Информацию о фейках подтвердили и другие пользователи Reddit, работавшие в сфере дейтинга. Сразу несколько человек написали, что в их компаниях действительно было огромное количество поддельных женских страниц.

По словам одного из комментаторов, женщины часто лгут о своем возрасте и весе, а мужчины — о своем росте и зарплате. «Люди расисты гораздо в большей степени, чем я думал», — написал другой пользователь. «Статистика ответов на сообщения о расе и поле разрушит вашу веру в человечество», — поддержал его другой.

Один сотрудник признался, что тестировал некую функцию приложения, связанную с сообщениями. Для работы ему требовалось использовать поддельную личность, знакомиться с ничего не подозревающими пользователями и общаться с ними около двух месяцев. После окончания тестов мужчине приходилось удалять свой профиль и создавать новый. Он отметил, что такая работа сильно его нервировала.