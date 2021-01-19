Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео

Пассажиры самолета подрались в аэропорту с сотрудниками авиакомпании из-за размера ручной клади и попали на видео. Ролик и подробности инцидента публикует Daily Mail.

По информации источника, потасовка произошла в воздушной гавани Детройта перед рейсом перевозчика Spirit Airlines в Атланту. Конфликт вспыхнул из-за того, что представители компании потребовали, чтобы туристы измерили ручную кладь перед посадкой на борт.

На записи, предоставленной очевидцем, видно, как двое мужчин заваливаются на пол, а другие пассажиры пытаются их разнять. В результате один из сотрудников аэропорта был доставлен в больницу с травмами, двое зачинщиков драки арестованы.

Представитель Spirit Airlines прокомментировал инцидент и заявили, что такое агрессивное поведение абсолютно неприемлемо: «Мы не потерпим абьюзивного поведения, этим пассажирам будет запрещено путешествовать со Spirit».