Ботинки популярного в 90-х бренда вновь вернулись в моду

Кожаные ботинки, которые были популярны в 1990-х, вновь вернулись в моду в 2021 году. На многочисленные фотографии в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail.

Согласно материалу, знаменитости все чаще появляются на публике в сапогах на шнуровке, которые в сети прозвали «панковскими». Известно, что описанный предмет гардероба был также востребован рядом субкультур, такими как скинхеды и панки, в 1970-х годах.

При этом, по информации издания, чаще всего звезды выходят в свет в сапогах бренда Dr. Martens, которые обрели широкую известность в конце прошлого века. Отмечается, что спрос на продукцию упомянутой марки вырос во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

«Во время самоизоляции люди, работающие из дома, хотели выглядеть повседневно и роскошно одновременно, а Dr. Martens идеально подходят для таких образов», — пояснила стилистка Рошель Уайт (Rochelle White).

Так, например, папарацци запечатлели в сапогах указанного бренда актрис Диану Крюгер и Дакоту Джонсон, а также супермодель Джиджи Хадид, звезду реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кортни Кардашьян и блогершу Эддисон Рей.

В ноябре 2020 года кожаные ботинки с массивной подошвой из 90-х стали новым модным трендом. Речь идет о сапогах из кожи, которые в сети прозвали грубыми из-за высокой подошвы. В настоящий момент поклонницы моды предпочитают упомянутую обувь на платформе ботильонам на каблуках.