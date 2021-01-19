Врач назвал россиянам способ быстрее заснуть

Чтобы быстрее заснуть, за четыре часа до укладывания в постель стоит съесть сладкой пищи. Такой способ россиянам назвал врач, заведующий отделением медицины сна клиники нервных болезней имени Кожевникова университетской клинической больницы №3 Михаил Полуэктов, передает агентство «Москва».

По его словам, еда с высоким гликемическим индексом и большим количеством легкоусваиваемых углеводов ускоряет засыпание. Он указал, что сладости менее полезны «в других отношениях».

Врач отметил, что употребление сладкого за два часа до сна или перед самым сном не привело к аналогичному эффекту. При этом воздействие сладкой пищи на качество сна не доказано.

Ранее сообщалось, что недосып пагубно сказывается на иммунитете. По словам руководителя Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александра Калинина, если человек спит меньше пяти часов, его риски подхватить вирусную инфекцию вырастают на 250 процентов по сравнению с теми, чей сон длится семь-девять часов.

Калинин рекомендовал нормализовать режим сна и бодрствования. Он также предложил отказаться от будильника и перейти на световые гаджеты, которые лучше помогают пробуждению и регуляции циркадных ритмов.