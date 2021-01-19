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Принцу Гарри пришлась по душе расслабленная жизнь в Калифорнии вдали от семьи

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Принц Гарри
Принц Гарри
Фото: Toby Melville / Reuters

Автор книг о британской королевской семье Кэти Николл (Katie Nicholl) утверждает, что принцу Гарри пришлась по душе расслабленная жизнь в Калифорнии. Об этом пишет издание Daily Express.

Николл считает, что принц тосковал по дому и родным лишь поначалу. Тяжелее всего было весной, когда его отец принц Чарльз и старший брат принц Уильям болели COVID-19. Но теперь Гарри более чем доволен новым местом жительства.

Николл не согласилась с другими экспертами, ожидающими ухудшения отношений между принцем и Елизаветой II. По ее словам, королева часто общается с Гарри и Меган по видеосвязи. «Она постоянно в курсе того, чем он занимается, знает, что происходит в их жизни, они обсуждают с ней свои планы», — утверждает писательница.

С 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Они лишились титулов, переехали в США, стали сотрудничать с Netflix и Spotify и достигли финансовой независимости от королевской семьи. Ожидается, что в марте они встретятся с королевой для обсуждения своего статуса в будущем. Елизавета II пригласила их на празднование своего дня рождения.

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