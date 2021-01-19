Принцу Гарри пришлась по душе расслабленная жизнь в Калифорнии вдали от семьи

Автор книг о британской королевской семье Кэти Николл (Katie Nicholl) утверждает, что принцу Гарри пришлась по душе расслабленная жизнь в Калифорнии. Об этом пишет издание Daily Express.

Николл считает, что принц тосковал по дому и родным лишь поначалу. Тяжелее всего было весной, когда его отец принц Чарльз и старший брат принц Уильям болели COVID-19. Но теперь Гарри более чем доволен новым местом жительства.

Думаю, возможно, было время, когда Гарри мог немного тосковать по родине. Он скучал по дому, когда его отец и брат болели COVID-19 прошлой весной. Но, по-моему, он полюбил Калифорнию и калифорнийский образ жизни. Они ему очень подходят. Он всегда был очень спокойным человеком, любил природу, любил быть на берегу океана. Так что, как я слышала, теперь он очень, очень счастлив Кэти Николл автор книг о британской королевской семье

Материалы по теме От короны не уйти Тайные побеги, десятки наложниц и разоблачения: как провели 2020 год королевские особы «Вопиющая надменность и высокомерие» Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи

Николл не согласилась с другими экспертами, ожидающими ухудшения отношений между принцем и Елизаветой II. По ее словам, королева часто общается с Гарри и Меган по видеосвязи. «Она постоянно в курсе того, чем он занимается, знает, что происходит в их жизни, они обсуждают с ней свои планы», — утверждает писательница.

С 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Они лишились титулов, переехали в США, стали сотрудничать с Netflix и Spotify и достигли финансовой независимости от королевской семьи. Ожидается, что в марте они встретятся с королевой для обсуждения своего статуса в будущем. Елизавета II пригласила их на празднование своего дня рождения.