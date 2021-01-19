Пушков окрестил Зеленского «слабым и неуверенным»

Член Совета Федерации Алексей Пушков окрестил президента Украины Владимира Зеленского «слабым и неуверенным». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, украинский лидер не справился с ролью главы государства. Пушков сделал перепост записи телеведущего Владимира Соловьева, разместившего видеоролик 2014 года, на котором Зеленский призывает «на законном основании» дать русскоязычным гражданам страны возможность разговаривать на родном языке.

«Роль президента ему совершенно не удалась: растерянный, слабый, неуверенный человек, забывший все, во что он верил прежде», — отметил Пушков.

16 января на Украине вступил в силу закон, содержащий требование обслуживать клиентов кафе и других заведений сферы потребления на государственном языке. Теперь обслуживать клиентов и предоставлять им информацию о товарах и услугах можно исключительно на государственном языке, которым в бывшей советской республике является только украинский.