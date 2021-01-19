Оказавшимся в заложниках у банка россиянам попробуют помочь

Россиянам из села Большой Улуй (Красноярский край), которые оказались в заложниках у банка из-за взятых по ошибке кредитов, попробуют помочь. Как рассказали «Ленте.ру» в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), исковая работа и предъявление исполнительных листов в отношении жителей села приостановлена.
«В ходе работ по ликвидации банка Агентство по страхованию вкладов выявило признаки хищения имущества банка под видом выдачи фиктивных кредитов значительному числу физических лиц. В этой связи с 11 января 2021-го Агентство приостановило исковую работу и предъявление исполнительных листов в отношении физических лиц, чьи данные были использованы для хищения указанных средств, в том числе в отношении граждан, проживающих в селе Большой Улуй (Красноярский край)», — уточнили в агентстве. Также там добавили, что по факту случившегося, а также по фактам преднамеренного банкротства банка уже подготовлены заявления в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что порядка 200 человек оказались заложниками финансовой организации из-за взятых по ошибке кредитов, которые им описали как материальную помощь. Это коснулось местных жителей, которые оформляли «матпомощь от завода» на 10 тысяч рублей: спустя два года им начали приходить сообщения от банка с требованиям погасить задолженность: в разных случаях от 350 тысяч до миллиона рублей.
Одной из подозреваемых в деле называли местную жительницу Нину Васильеву, однако она отрицает свою связь с мошенниками. Сейчас расследуется уголовное дело.