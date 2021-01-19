Российское село оказалось в заложниках у банка

В Красноярском крае расследуется уголовное дело по поводу обмана жителей села Большой Улуй неназванным банком. Порядка 200 человек оказались заложниками финансовой организации из-за взятых по ошибке кредитов, которые им описали как материальную помощь, пишет «Комсомольская правда».

История началась в 2017 году. Местная жительница Нина Васильевна рассказала, как оформить выплату — «матпомощь от завода» — по 10 тысяч рублей. Те, кто ей поверил, поехали в Ачинск подавать документы, после чего сразу же получали деньги.

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А 2019-м им начали приходить требования от банка (издание отказывается называть его, объясняя ситуацию продолжением расследования), где указывались задолженности в размере от 350 тысяч рублей до миллиона. При этом в письмах сельчан предупреждали, что если не заплатить, то сумма еще вырастет.

Местные жители, с которыми пообщался корреспондент, рассказывают, что не читали документы на получение «выплаты». В общей сложности по всему Красноярскому краю сотрудники полиции насчитали как минимум три тысячи пострадавших.

Нина Васильевна отрицает, что была в доле с мошенниками. Она утверждает, что хотела помочь, а поверила предложению из-за того, что в 2011 году взяла кредит, который погасил завод. При этом она признает, что выступала посредником и отправляла документы. Для следователей она остается одной из подозреваемых.

Ранее исследование аналитического центра НАФИ показало, что треть россиян предпочли бы не возвращать кредит банку.