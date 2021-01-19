Мужчина сломал ноги в двух местах ради лишних пяти сантиметров роста

Житель американского города Даллас, штат Техас, перенес операцию по удлинению ног, чтобы увеличить свой рост со 180 до 185 сантиметров и стать похожим на баскетболиста. Об этом сообщает издание Unilad.

В июне 2020 года в одной из клиник Лас-Вегаса 28-летний Альфонсо Флорес (Alfonso Flores) перенес операцию по удлинению ног. Его оперировал учившийся в Гарварде хирург-ортопед Кевин Дебипаршад (Kevin Debiparshad). В ходе операции врач сломал ноги Флореса в двух местах и установил в сухожилие ультрасовременную телескопическую штангу. Затем устройство медленно разделилось, отделив две части кости.

Новая кость наросла в получившемся промежутке, и конечности пациента стали длиннее. Он смог ходить уже через сутки после хирургического вмешательства.

После операции Флорес не начал спортивную карьеру, но он счастлив, что теперь он у него такой же рост, как у его кумиров-баскетболистов.

«Я знаю, что 180 сантиметров — хороший рост, и многие люди были бы рады ему, но я хотел быть немного выше», — признался он. В числе своих кумиров мужчина назвал баскетболистов Майкла Джордана, Фила Джексона, Коби Брайанта и собственного отца.

Флорес рассказал, что ему удалось записаться на операцию за три недели. Вмешательство оказалось не таким болезненным, как он ожидал.

Ранее сообщалось, что обладательница самых длинных ног в мире из города Остин, штат Техас, попала в книгу рекордов Гиннесса 2021 года и рассказала про ежедневные трудности. Американка ежедневно сталкивается с рядом неудобств: ей трудно проходить в дверные проемы, садиться в машину, подбирать одежду подходящего размера.