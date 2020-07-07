Двухметровая девушка рассказала о жизни с аномально длинными и худыми ногами

Уроженка Монголии, проживающая в американском городе Чикаго, рассказала о жизни с аномально длинными и худыми ногами. Ее слова приводит Daily Mail.

Длина ног двухметровой Ренсенхорлу Бад (Rentsenkhorloo Bud) достигает 134,1 сантиметра. Девушка гордится своими природными данными и подчеркивает необычную фигуру откровенной одеждой, в том числе короткими шортами. Ее родители тоже отличаются высоким ростом: отец чуть выше двух метров, а рост матери — 185 сантиметров.

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«Я люблю носить шорты и туфли на высоком каблуке, так мои ноги кажутся еще длиннее, — говорит 29-летняя монголка. — Я люблю свои длинные ноги. Считаю, что они меня украшают». Несмотря на плюсы высокого роста, Бад отметила некоторые неудобства. По ее словам, она не проходит в стандартные дверные проемы и бьется головой о косяки. Кроме того, ей тяжело подобрать одежду и обувь подходящего размера.

«Уже в первом классе я была ростом с учительницу — 168 сантиметров, — вспоминает она. — Я была маленькой девочкой и хотела носить милые вещи, но ничего не могла подобрать». Бад утверждает, что в школе никто не издевался над ее аномальным ростом, однако ее личное отношение к своей внешности стало позитивным только с возрастом.

«В юности я страдала из-за своего роста. Но сейчас считаю себя уникальной и чувствую себя прекрасно, — признается она. — За последние 15 лет я научилась любить свой рост, и теперь мне комфортно в моем теле. Быть высокой — это так прекрасно, ты выделяешься в толпе».

Обладательницей самых длинных ног в мире считается 16-летняя американка Маки Куррин (Maci Currin) из города Остин, штат Техас. Длина ее ног составляет 134,6 сантиметра. До этого рекорд принадлежал профессиональной российской баскетболистке Екатерине Лисиной с ногами длиной 132,6 сантиметра и ростом, превышающим два метра.

В 2018 году в Китае нашли самую высокую в мире девочку по имени Чжан Цзыюй, ее рост составлял 208 сантиметров. По версии Книги рекордов Гиннесса, самой высокой девочкой считается 12-летняя Софи Холлинс из английского города Саутгемптон. Однако ее рост составляет всего 188 сантиметров. Неизвестно, собирается ли семья Чжан зарегистрировать ее как новую рекордсменку.

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