Парень за четыре года вырос до 233 сантиметров и продолжил расти

В пакистанском городе Маншехра, провинция Хайбер-Пахтунхва, нашли аномально высокого мужчину, чей рост составляет 233 сантиметра. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

23-летний Мухаммад Амин Таноли (Muhammad Amin Tanoli) гордится своей уникальностью и радуется повышенному вниманию окружающих. «Люди относятся ко мне так, будто я знаменитость. Они считают меня особенным, — рассказывает пакистанец. — Я и правда особенный. Я установлю рекорд и стану самым высоким в мире человеком».

До 16 лет его рост был всего 1,52 метра, однако уже через четыре года парень вырос на 41 сантиметр. При этом его родные — среднего роста.

Материалы по теме Отжимающиеся мальчики и гигантские валенки Как россиянин ищет безумных рекордсменов по всей стране

Пакистанец утверждает, что из-за аномальной комплекции ему сложно подобрать одежду и передвигаться в общественном транспорте. Каждую неделю к нему приходят семьи сватать своих дочерей, однако молодой человек не спешит жениться. «Я объясняю им, что сначала мне нужно устроиться на работу, — говорит он. — Я верю, что встречу свою родную душу».

За последние месяцы Мухаммад вырос на 7,6 сантиметра. «Последние три месяца я отслеживал свой рост и понимал, что становлюсь все выше и выше, — вспоминает пакистанец. — Однажды я буду знаменитым».

Согласно Книге рекордов Гиннесса, звание самого высокого в мире человека принадлежит 36-летнему турку Султану Кёсену (Sultan Kösen), рост которого 251 сантиметр.

В 2018 году в Китае нашли самую высокую в мире девочку по имени Чжан Цзыюй, ее рост составлял 208 сантиметров. По версии Книги рекордов Гиннесса, самой высокой девочкой считается 12-летняя Софи Холлинс из английского города Саутгемптон. Однако ее рост составляет всего 188 сантиметров. Неизвестно, собирается ли семья Чжан зарегистрировать ее как новую рекордсменку.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!