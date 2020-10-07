Обладательница самых длинных ног в мире рассказала про ежедневные трудности

Обладательница самых длинных ног в мире из города Остин, штат Техас, попала в книгу рекордов Гиннесса 2021 года и рассказала про ежедневные трудности. Ее слова опубликованы на официальном сайте Guinness World Records.

У 17-летней рекордсменки Маки Каррин (Maci Currin) самые длинные ноги среди женщин и подростков мира. Длина ее левой ноги составляет 135,3 сантиметра, а правой — 134,3 сантиметра. Девушка мечтала установить рекорд, чтобы вдохновлять и мотивировать высоких людей ценить свои природные данные.

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«Надо мной никогда не издевались из-за моих ног… Издевались из-за того, что я была выше других, — вспоминает она. — В старших классах я перестала переживать о том, что обо мне думают окружающие, и после этого меня уже ничто не задевало». 208-сантиметровая Каррин призывает высоких женщин воспринимать свой рост как подарок свыше.

Американка ежедневно сталкивается с рядом неудобств: ей трудно проходить в дверные проемы, садиться в машину, подбирать одежду подходящего размера. Тем не менее длинные ноги помогают ей играть в волейбол с одноклассниками. Благодаря необычному внешнему виду она обрела популярность в видеосервисе TikTok.

В будущем Каррин планирует поступить в колледж в Великобритании и попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая в мире профессиональная модель.

Ранее уроженка Монголии, проживающая в американском городе Чикаго, рассказала о жизни с аномально длинными и худыми ногами. Девушка гордится своими природными данными и подчеркивает необычную фигуру откровенной одеждой, в том числе короткими шортами.