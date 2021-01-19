На Украине подсчитали убытки из-за «Северного потока-2»

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко подсчитал, какие убытки экономике страны принесет российский газопровод «Северный поток-2». Текст его интервью газете Der Standart опубликован на сайте ведомства.

«Это потеря ресурсов и потеря рабочих мест — всего примерно 1,5 миллиарда долларов в год», — заявил министр. По его словам, Киев потеряет свои транзитные возможности, а инфраструктура будет простаивать.

Ранее Министерство иностранных дел Украины приветствовало решение США о введении санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Дипломаты выразили надежду, что американские ограничения против трубоукладчика «Фортуна» и компании «Рустанкер» еще более осложнят работы по завершению строительства.

19 января стало известно, что США ввели новые санкции против «Северного потока-2». В список помимо «Фортуны» и компании «Рустанкер» попали танкеры «Максим Горький» и «Сьерра», которые, по данным Вашингтона, ходят под российским флагом. Одновременно с этим из проекта вышли еще две компании: немецкая Bilfinger SE, которая занималась поставкой и вводом в эксплуатацию систем безопасности для работы трубопровода, а также швейцарская Zurich Insurance Group.