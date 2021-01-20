В Афганистане запретили автомобильные номера с числом 39

В Афганистане официально запретили продавать и регистрировать автомобильные номера с числом 39. Такое решение озвучил первый вице-президент страны Амрулла Салех, передает Khaama Press.

Из-за того, что число 39 в Афганистане означает «сутенер», многие люди отказывались регистрировать выданные номера с этим числом, а также платили большие взятки, чтобы им выдали другой номер.

Сумма взятки, по словам Салеха, иногда достигает 300 долларов. Только за прошлый год, по данным издания, афганцы потеряли порядка миллиарда долларов, подкупая чиновников и полицию.

Ранее лидеры запрещенного в России террористического движения «Талибан» обязали членов группировки брать меньше жен, чтобы экономить на свадьбах. Причиной такого решения стало то, что боевики движения заподозрили «верхушку» в коррупции, так как чиновники движения устраивают пышные свадьбы и селят своих многочисленных жен отдельно.