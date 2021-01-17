Террористы решили брать меньше жен и экономить на свадьбах

Лидеры запрещенного в России террористического движения «Талибан» решили обязать членов группировки брать меньше жен, чтобы экономить на свадьбах. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что эмир «Талибана» Хайбатулла Ахундзада приказал избегать второго, третьего и четвертого брака, если в этом нет необходимости. Все дело в том, что среди террористов распространились слухи о роскошной жизни лидеров: они устраивают пышные свадьбы, а жен селят отдельно друг от друга.

Кроме того, цена за выкуп невесты, которая уплачивается ее родителям, может достигать семи миллионов рублей (95 тысяч долларов). Из-за высоких растрат чиновников среди талибов пошли слухи о коррупции «верхушки» движения.

Ахундзада призвал сократить число жен, чтобы чиновники смогли «защитить себя от обвинений и позора». Его указ прямо не обязывает членов группировки иметь больше одной жены, однако постановляет сократить расходы на свадьбы и содержание гарема. Лидер «Талибана» одобрил повторную женитьбу в том случае, если у мужчины нет детей, нет наследника мужского пола, если она женится на вдове или если он богат.