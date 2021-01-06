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Связанный с талибами солдат убил семь военнослужащих

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Солдат, связанный с террористической группировкой «Талибан» (запрещено в России), убил семь военнослужащих Афганской национальной армии в провинции Газни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По информации собеседника агентства, военных отравили и застрелили. Нападавший покинул свой пост и скрылся с оружием и боеприпасами. Ответственность за убийство взяло на себя движение «Талибан».

Ранее в январе боевики захватили автобус с десятками пассажиров в провинции Герат на западе Афганистана. Спустя несколько часов полиция освободила водителя и пассажиров автобуса. Всего были спасены 15 человек, в числе которых был ребенок.

«Талибан» образовался в 1994-м в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане.

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