В России добыли два уникальных алмаза

В России на месторождении имени В. Гриба в Мезенском районе Архангельской области добыли два уникальных алмаза ювелирного качества, сообщает ТАСС. Один из камней нашли еще в конце прошлого года, он весит 186,54 карата, ему присвоили имя скульптора Федота Шубина.

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В компании «АГД Даймондс» добавили, что второй камень добыли 16 января 2021-го, его вес — 51,57 карата. Всего на месторождении за прошлый год добыли свыше четырех миллионов каратов драгоценных камней, из них семь уникальных, а четырем присвоены имена людей, внесших большой вклад в дело развития геологоразведки и алмазодобычи: Георгия Георгиева, Юрия Константинова, Бориса Попова и Николая Лаверова. Еще один камень назвали в честь главы «Лукойла» Вагита Алекперова.

В начале января в России нашли алмаз, похожий на метеорит. Находку сделали на трубке Нюрбинская в первый день нового года. В конце прошлого года в Ботсване нашли один из крупнейших алмазов в истории весом 998 карат.

Самый большой камень из когда-либо обнаруженных — «Звезда Африки» весом 3106 карат. Его нашли в 1905 году в Южной Африке в шахте «Премьер» и в дальнейшем разделили на несколько частей. Самые крупные из которых («Большая звезда Африки» и «Вторая звезда Африки») стали частью драгоценностей Британской короны.