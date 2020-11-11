Найден один из самых больших алмазов в истории

В Ботсване нашли гигантский алмаз весом 998 карат. Камень занял пятое место в списке самых больших алмазов из когда-либо обнаруженных, пишет Bloomberg.

Находку сделала небольшая канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond на шахте Карове. Это не первый сверхкрупный камень для рудника и компании в целом. В 2019 году Lucara добыла в Ботсване алмаз «Редкая находка» весом 1758 карат, камень в дальнейшем выкупил производитель люксовых товаров Louis Vuitton. Этот алмаз занимает второе место в списке самых больших камней в истории.

В 2015 году на руднике Карове нашли алмаз весом 1109 карат, он получил название «Наш свет». В дальнейшем его продали за 53 миллиона долларов. В том же году на руднике нашли алмаз «Созвездие» весом 813 карат, который продали за 63 миллиона.

Самый большой камень из когда-либо обнаруженных — «Звезда Африки» весом 3106 карат. Его нашли в 1905 году в Южной Африке в шахте «Премьер» и в дальнейшем разделили на несколько частей. Самые крупные из которых («Большая звезда Африки» и «Вторая звезда Африки») стали частью драгоценностей Британской короны.