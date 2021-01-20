Одноместный балкон в российском городе удивил жителей

Жители города Урая в Ханты-Мансийском автономном округе удивились одноместному балкону, который был прикреплен к одному из жилых домов. Россияне назвали помещение «полезным изобретением» и предположили, что там можно курить. Об этом сообщает телеканал «Югра».

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Журналисты посчитали, что площадь застекленной конструкции достигает не больше квадратного метра. Она закреплена на уровне второго этажа пятиэтажки под другим балконом. Оказалось, что изначально такой архитектурный элемент не был предусмотрен в плане. Представители телеканала попытались поговорить о дизайне с владелицей квартиры, но не застали ее дома. По словам соседей, она работает вахтовым методом.

Пользователи сети обсудили балкон в сообществе «Видеорегистратор ХМАО» в соцсети «ВКонтакте». Некоторые назвали его курилкой и холодильником, а другие предложили использовать для хранения лыж и самокатов. Один из участников обсуждения также сравнил конструкцию с порталом в прошлое.

В сентябре 2020 года в городе Биробиджан Еврейской автономной области прошел конкурс «Биробиджанский дворик-2020», в рамках которого выбирали лучший балкон. Победителем номинации стала конструкция в жилом доме на улице Пригородной. Она была украшена горшками с яркими цветами. Организаторы не стали сообщать имя владельца квартиры.

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