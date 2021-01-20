Банкам захотели раскрывать данные о покупках россиян

Банк России собирается изучить возможность предоставления кредитным учреждениям и микрофинансовым организациям информации о покупках россиян, чтобы те могли качественнее оценивать их доходы и рассчитывать показатель долговой нагрузки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные регулятора.
Банки и микрофинансовые организации должны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц при выдаче займов с конца 2019 года. Сейчас показатели при кредитах от 10 тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по займу к доходу заемщика за такой же период.
Теперь банк России хочет внедрить так называемый транзакционный скоринг. Такой тип оценки кредитоспособности человека подразумевает изучение суммы его покупок и торговых точек, которые он посещает. Чем больше сумма покупок и выше класс заведений, тем больше шансов получить одобрение по кредиту.
Новые правила, по которым банки смогут получить доступ к информации о транзакциях россиян, могут начать действовать в 2021-2022 годах. Помимо прочего, в октябре-декабре 2021 года банк России собирается создать нормативную базу, которая позволит дистанционно взаимодействовать финансовым организациям, государственным информационным системам и заемщикам в целях оперативной оценки доходов. В регуляторе подчеркнули, что это будет возможно только с согласия гражданина.
Ранее сообщалось, что уровень одобрения кредитов в банках во время пандемии коронавируса упал до минимума за три года. Кредитные учреждения удовлетворили меньше 34 процентов заявок на розничные кредиты. Это на три процентных пункта меньше, чем в 2019 году.