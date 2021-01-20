Банкам захотели раскрывать данные о покупках россиян

Банк России собирается изучить возможность предоставления кредитным учреждениям и микрофинансовым организациям информации о покупках россиян, чтобы те могли качественнее оценивать их доходы и рассчитывать показатель долговой нагрузки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные регулятора.

Банки и микрофинансовые организации должны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц при выдаче займов с конца 2019 года. Сейчас показатели при кредитах от 10 тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по займу к доходу заемщика за такой же период.

Материалы по теме Забрать свое Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить? За бугром Богачи по всему миру прячут миллионы от властей. Как на этом зарабатывают маленькие страны?

Теперь банк России хочет внедрить так называемый транзакционный скоринг. Такой тип оценки кредитоспособности человека подразумевает изучение суммы его покупок и торговых точек, которые он посещает. Чем больше сумма покупок и выше класс заведений, тем больше шансов получить одобрение по кредиту.

Новые правила, по которым банки смогут получить доступ к информации о транзакциях россиян, могут начать действовать в 2021-2022 годах. Помимо прочего, в октябре-декабре 2021 года банк России собирается создать нормативную базу, которая позволит дистанционно взаимодействовать финансовым организациям, государственным информационным системам и заемщикам в целях оперативной оценки доходов. В регуляторе подчеркнули, что это будет возможно только с согласия гражданина.

Ранее сообщалось, что уровень одобрения кредитов в банках во время пандемии коронавируса упал до минимума за три года. Кредитные учреждения удовлетворили меньше 34 процентов заявок на розничные кредиты. Это на три процентных пункта меньше, чем в 2019 году.