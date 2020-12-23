Россияне просрочили рекордное число кредитов

Россияне в 2020 году увязли в просроченных кредитах из-за ухудшения материального положения и роста платежной нагрузки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс» и саморегулируемой организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

По данным аналитиков, просроченные более чем на 90 дней обязательства россиян по всем видам займов увеличились более чем на 100 миллиардов рублей (плюс 20 процентов по сравнению с 2019 годом) и достигли 935-940 миллиардов. Уровень просрочки почти достиг уровня 2016 года, когда он был на отметке 972 миллиардов рублей.

Согласно исследованию, число просроченных кредитов в текущем году достигло максимального уровня за последние пять лет и составило 12,6 миллиона штук. Для сравнения, в 2019 году они были на уровне 10,9 миллиона. Больше всего просрочек в сегменте кредитов наличными, затем по кредитным картам, ипотеке, займам, полученным в микрофинансовых организациях, и автокредитам.

Рост просрочек по ссудам на машину (плюс 22 процента к 2019 году) стал драйвером всеобщего роста плохих долгов. В 20 регионах просрочка по автокредитам выросла за год на 30 процентов и выше. Например, в Севастополе она увеличилась более чем в два раза, в Крыму и Забайкальском крае прирост составил по 60 процентов. В восьми регионах рост просроченной задолженности в сегменте ипотеки превысил 30 процентов. В Севастополе он составил 126 процентов, в Ингушетии — 55 процентов, а в Коми — 54 процента.