Байден проведет ночь перед инаугурацией в гостевой резиденции Белого дома

Избранный президент США Джо Байден остановился в гостевой резиденции Белого дома Блэр-хаус накануне инаугурации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пул демократа.

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По данным агентства, политик принял предложение остановиться в резиденции на прошлой неделе. В здании, расположенном напротив Белого дома, останавливаются почетные гости президента и правительства США. С 1942 года Блэр-хаус принимают глав иностранных государств и правительств, прибывающих с визитами, а также членов их делегаций. Кроме того, там по традиции селят на несколько дней нового главу государства до его инаугурации и въезда в Белый дом.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. При этом Байден назвал хорошим решение действующего американского лидера Дональда Трампа не посещать мероприятие, о чем он заявил ранее. В Вашингтоне в связи с инаугурацией приняты повышенные меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуск туда ограничен.

19 января жена Трампа Мелания отказалась приглашать на тур гостеприимства в Белый дом супругу Байдена Джилл. Тем самым она нарушила традицию, продолжавшуюся более 70 лет: супруга уходящего президента перед инаугурацией принимала в семейном крыле резиденции жену нового главы государства, показывала ей жилые помещения и рассказывала о жизни в Белом доме.