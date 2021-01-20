Американская певица Майли Сайрус объяснила сексуальное влечение к девушкам, она также поделилась мнением насчет мужской красоты и однополых отношений. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на радиостанцию Sirius XM.

Поп-звезда заявила, что женщины несравнимо сексуальнее мужчин. По словам артистки, мужское тело и отдельные его части интересует ее только в качестве элементов дизайна. «Мне интересна только форма, мне нравится, как эти фигуры смотрятся на столе. А в остальном женщины меня привлекают гораздо больше мужчин», — сказала Сайрус.

Исполнительница хита Wrecking Ball также призналась, что с мужчинами она чаще играла доминирующую роль и только с женщинами чувствует равенство: «Если я хочу быть с девушкой, я могу легко сойтись с такой же или даже более успешной, чем я. С женщинами мне легче, чем с мужчинами». 28-летняя певица также отметила, что связь между партнерами в однополых отношениях более чистая, чем в традиционных.

В августе прошлого года певица и актриса Майли Сайрус заявляла, что устала от секса. Она добавила, что стала использовать большую часть своих секс-игрушек в качестве арт-объекта.