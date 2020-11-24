У Майли Сайрус начались проблемы с алкоголем

У американской поп-певицы Майли Сайрус начались проблемы с алкоголем на фоне пандемии коронавируса. Об этом она сообщила во время интервью, запись которого опубликована на ее официальном YouTube-канале.

«Как и многие люди, во время пандемии я скатилась на дно. Я бы никогда не стала врать, что я была трезвой. Я оступилась и теперь я возвращаюсь к трезвому образу жизни — две недели не пила. Я чувствую, будто по-настоящему приняла то время», — рассказала исполнительница.

28-летняя Сайрус заявила, что испытывает проблемы не из-за алкоголя, а из-за решений, которые она принимает, будучи пьяной. Она пояснила, что теперь хочет постоянно пребывать в ясном сознании. Она призналась, что задуматься о своем здоровье ее заставил тот факт, что многие знаменитости погибают в возрасте 27 лет.

В октябре артистка описала встречу с НЛО после употребления концентрата марихуаны. Звезда пояснила, что купила вещество «в фургоне перед магазином тако», а затем ее начал преследовать НЛО, напоминающий летающий снегоочиститель, от которого исходило желтое свечение.