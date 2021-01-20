Мужчина отпраздновал выздоровление от рака, ввязался в драку и погиб

В Великобритании суд рассмотрел дело об убийстве бывшего военнослужащего, который погиб, когда праздновал выздоровление от рака. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В феврале 2020 года в английском городе Честерфилд, графство Дербишир, 23-летний Джон Роботем (Joe Robotham) пришел в ночной клуб с друзьями и девушкой, чтобы отпраздновать выздоровление от смертельной болезни. У него подозревали рак, однако тесты показали, что он здоров.

В клубе Роботем поругался с неким Коннором Роузом (Connor Rose) и другими посетителями. Когда обоих мужчин выгнали из заведения, ссора перешла в драку. На улице Роуз напал на Роботема и ударил его бутылкой по лицу. Тот потерял сознание, упал и ударился головой о землю.

Роуз заявил, что его противник это заслужил, после чего скрылся с места происшествия. На следующий вечер Роботем скончался от полученных травм.

Роуза обвиняют в убийстве. Он отрицает обвинения, хотя ранее признал вину в непредумышленном убийстве. Суд продолжается.