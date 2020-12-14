Отвергнутый мужчина убил женщину и ее отца после неудавшегося свидания

Отвергнутый мужчина в американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, убил новую знакомую и ее отца после неудавшегося свидания. Об этом сообщает издание New York Post.

36-летний Джамал Харрис начал общаться с 35-летней Джессикой Труйе (Jessica Trouilllet) через приложение для знакомств. Пара договорилась о встрече 3 октября.

Труйе подобрала Харриса на автомобиле и привезла к себе домой. Но в ходе свидания женщина заявила, что он не похож на свою фотографию в приложении и назвала его «тыквоголовым». Американка сказала Харрису, что у нее назначено свидание с другим мужчиной и попросила его уйти.

В тот вечер Труйе посылала другу сообщения с просьбой прийти к ней и помочь выпроводить Харриса. По данным следствия, друг не смог ей помочь, и женщина согласилась отвезти ухажера туда, где забрала его. С ними поехал ее 56-летний отец Роберт Темплет-младший (Robert Templen Jr.)

Около 1:10 ночи по местному времени Труйе и Темплет были застрелены. 21 октября Харриса арестовали в доме его 34-летнего двоюродного брата Джамала Габриэля (Jamal Gabriel). Габриэль обвиняется в соучастии в убийстве.

Харрис признал, что чувствовал себя оскорбленным действиями новой знакомой. Он заявил, что покинул дом Труйе в 21:30 и поехал к отцу, откуда его забрал Габриэль. Но записи телефонных разговоров Харриса с Труйе не подтверждают эту версию.

Адвокат Харриса Ричард Бурк (Richard Bourke) заявил, что нет прямых доказательств, которые связывали бы его с убийствами. Во вторник, 8 декабря, судья оставил Харриса под стражей без залога.

Ранее сообщалось, что жительница индийского штата Бангалор три дня выживала в колодце глубиной 18 метров. Туда ее столкнул интернет-знакомый после того, как она отказалась выйти за него замуж на первом свидании.