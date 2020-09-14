Женщина погибла во время свидания на глазах возлюбленного

Жительница Кении погибла во время свидания на глазах своего возлюбленного. Об этом сообщает издание Pulse.

ЧП произошло возле живописного водопада, к которому они приехали для романтического пикника. Позируя для фотографии, 31-летняя женщина поскользнулась, упала в воду и утонула. Возлюбленный пытался ее спасти, но его усилия оказались тщетными.

Кенийское издание The Standard отмечает, что в тех местах регулярно погибают туристы, приезжающие полюбоваться на водопад, По словам жителя ближайшей деревни, на его памяти там утонули более 200 человек.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, невеста погибла во время свадебной фотосъемки, которая проходила на берегу моря. Ее, фотографа и визажиста унесла большая волна.