Невеста погибла при съемке свадебных фотографий

В китайском городе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, невеста погибла во время съемки свадебных фотографий. Кадры, снятые очевидцами, опубликовал сайт Newsflare.
Свадебная съемка проходила на берегу моря. Невесту, фотографа и визажиста накрыло большой волной и унесло в море. Позднее спасатели сумели отыскать тела невесты и визажиста, фотограф по-прежнему числится пропавшим.
В 2019 году сообщалось, что в американском штате Техас жених и невеста погибли сразу после регистрации брака. 19-летний Харли Джо Морган и 20-летняя Рианнон Мари Морган покидали мирового судью, когда в их машину врезался пикап.