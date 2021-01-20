Иран рассказал о «смерти» Трампа

Президент США Дональд Трамп, полномочия которого заканчиваются 20 января, «умер как политик». Об этом рассказал президент Ирана Хасан Роухани, его выступление на местном телевидении цитирует РИА Новости.

Роухани добавил, что рад «смерти» американского политика и назвал его тираном. «Политическая изоляция США — это наследие Трампа, США в своей политике оказались в одиночестве», — подчеркнул иранский лидер.

В середине октября 2020-го премьер Палестины Мухаммед Штайе рассказал, что стране в случае повторного избрания Трампа поможет «только божья помощь».

Инаугурация Байдена запланирована на полдень 20 января (20:00 мск). На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. При этом Байден назвал хорошим решение Трампа не посещать мероприятие, о чем он заявил ранее. В Вашингтоне в связи с инаугурацией приняты повышенные меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения транспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуск туда ограничен.