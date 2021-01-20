В сети для ловли рыбы попался живой слон

Слон попался в рыболовную сеть вблизи индийского национального парка Бандипур, штат Карнатака, его спасение длилось восемь часов. Об этом сообщает UPI.

Очевидцы сообщили в Департамент лесного хозяйства, что слон более трех часов стоит в воде. Оказалось, что ноги животного запутались в установленной браконьерами сети для ловли рыбы.

Спасатели приехали на водохранилище, чтобы помочь животному. Они долго не могли подобраться к слону из опасений, что животное перевернет их лодки.

В конце концов, слон позволил спасателям подобраться к нему поближе. При помощи металлических крюков люди распутали сеть и освободили его. Операция по спасению длилась около восьми часов.

После этого слон самостоятельно доплыл до берега.

Местные власти выясняют, кто установил рыболовную сеть на охраняемой территории.

Ранее сообщалось, что сотрудники национального парка на северо-востоке Таиланда спасли шесть слонят, которые не могли выбраться из глубокой ямы с грязью. Неподалеку бродило стадо слонов, от которого, по всей видимости, и отбились детеныши.