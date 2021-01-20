Умерла режиссер фильмов «Праздники детства» и «Говорит Москва»

Режиссер документального и игрового кино, сценарист Ренита Григорьева умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

Режиссер скончалась во вторник, 19 января. Причина смерти не названа.

Ренита Григорьева окончила исторический факультет МГУ в 1955, в 1959 — режиссерский факультет ВГИКа, там она училась в мастерской Герасимова и Макаровой. После обучения работала на ЦСДФ, затем на киностудии имени Максима Горького. Большинство документальных фильмов и все игровые ленты она снимала совместно с мужем — Григорьевым Юрием Валентиновичем.

Она известна по постановке таких художественных картин, как «Говорит Москва», «Дорога на фестиваль», «Праздники детства», «Мальчики», «Венский лес», «Сердце друга». В 1983 году Григорьева была награждена Государственной премией СССР за фильм «Праздники детства» по рассказам Василия Шукшина. Среди ее документальных лент отмечается «Утро нашего города», «Жизнь одна…», «Слово предоставляется студентам».