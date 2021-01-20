ВМФ России спишет атомный «Хилтон»

Военно-морской флот (ВМФ) России через пять лет планирует списать в утиль последнюю действующую атомную подводную лодку (АПЛ) ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941 типа «Акула», которую за «бытовые изыски» прозвали плавучим «Хилтоном», пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Автор напоминает, что на данной АПЛ впервые в истории флота были построены сауна с четырехметровым бассейном и каюта для курения. «Внутри корабля размещались спортивный зал, комната отдыха экипажа с первыми "живыми" обоями: целая переборка субмарины была отдана под установку, которая, словно в слайд-шоу на компьютере, меняла фотографии. Это мог быть вид на Московский Кремль или хвойный лес», — пишет обозреватель.

Автор отмечает, что по суммарной мощности 200 боезарядов на ТК-208 «Дмитрий Донской» в 1400 раз превосходили сброшенную на Хиросиму (Япония) бомбу. Отличительной особенностью АПЛ проекта 941 типа «Акула» был катамаранный принцип построения, благодаря которому субмарина получила три отдельных входа и систему коридоров общей протяженностью около двух километров.

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Литовкин отмечает, что в 2017 году ТК-208 «Дмитрий Донской» совершил свой последних поход, «демонстрируя не только Андреевский флаг, но и циклопическую мощь советского ВМФ». «Именно последнее, возможно, сможет спасти последний корабль 941-й серии от фактического уничтожения. В современной России ничего подобного строить не собираются. Да и, собственно, нет таких производственных возможностей», — утверждает автор, допуская, что ТК-208 «Дмитрий Донской» станет музеем.

По его словам, на смену таким субмаринам придут АПЛ типа «Борей», которые «меньше и технологичнее».

В январе заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что США вместе с другими странами НАТО готовятся к войне с Россией.