Раскрыт секретный Telegram-канал московской полиции

Раскрыт секретный Telegram-канал полиции Москвы, в котором студентов нанимают для помощи в оперативной работе. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, в закрытом чате публикуются такие сообщения: «Нужен один в суд фоткать тома», «нужны двое на осмотр завтра 4 утра», «двое на опись со своими ноутами, писать в лс». Желающим платят от одной до трех тысяч рублей за роль понятого и подпись под протоколом обыска или осмотра. Администраторы канала — Яна и София, в нем более 280 участников.

Сбор кандидатов назначается у одного из УВД Москвы. Один из них на условиях анонимности рассказал изданию, что сидит в чате уже год и выезжал «поработать» чуть ли не в каждый район столицы.

Деятельность такого канала может стать проблемой в системе информационной безопасности. «Например, один из нанятых студентов может взять том уголовного дела, с которым ему поручили поработать, и, скажем, сжечь или отдать заинтересованным лицам. Привлечь его к ответственности будет сложно, ведь официально его даже не было в кабинете следователя», — говорит директор экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Михаил Смирнов.

В МВД пообещали провести проверку по факту выявленного секретного чата и дать правовую оценку действиям причастных к нему сотрудников полиции. В ведомстве подчеркнули, что активно борются с правонарушениями среди личного состава, в том числе в интернете.