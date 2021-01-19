Полиция вернула россиянину автомобиль с мертвой девушкой

В Москве полицейские вернули владельцу автомобиль «Газель» с мертвой девушкой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Из города Камышин Волгоградской области 32-летний водитель по поручению владельца грузовика в ночь на 14 января привез в Москву груз. Он позвонил заказчику и сказал, что очень устал после трудной дороги. Больше он на связь не выходил.

15 января выгуливавший собаку москвич обратил внимание на припаркованный грузовик с работающим двигателем. На пассажирском сиденье лежал мужчина. Прибывшие на место сотрудники полиции установила, что водитель мертв. Он, видимо, собирался ложиться спать, успел снять обувь. Тело лежало возле люка, ведущего на второй этаж «Газели», где находится спальное место. По предварительным данным, он умер из-за проблем с сердцем.

Автомобиль пригнали на ответственное хранение в отдел МВД по району Косино-Ухтомский. 17 января за ним приехали хозяева. Позже они решили прибраться в салоне и нашли на спальном месте второго яруса тело 20-летней женщины. В кармане ее одежды был паспорт, по которому позже была установлена ее личность. В полиции предполагают, что она была гостьей водителя и вместе с ним задохнулась выхлопными газами.