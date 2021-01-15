Москвичка 20 лет жила со скелетом сына в доме и вынесла труп сожителя на помойку

Жительница московского района Лефортово после смерти сожителя зашила его труп в штору и вынесла на помойку, объяснив это тем, что не может оплатить похороны. Позже в ее квартире нашли скелет сына, который умер примерно 20 лет назад. Москвичку отправили в психиатрическую клинику, пишет телеканал «360».

В январе соседи обнаружили у мусорного контейнера нечто, похожее на ковер. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это занавески, в которые было завернуто тело пенсионера. Сверху все было перевязано лентой, по бокам пришиты варежки. Жильцы вызвали скорую, позже приехала полиция, труп отправили в морг.

Соседка Наталья Битиева рассказала журналистам, что последние два года пенсионер Александр не выходил из дома и долго болел. Предположительно, недавно он умер от рака. «Она [сожительница] подождала три дня, сшила ему саван и вынесла его. Она полиции так и сказала, что у нее не было денег его похоронить», — вспоминала собеседница канала.

Сотрудники МВД несколько дней следили за женщиной по имени Ольга, которая долгое время жила с погибшим, и 14 января пришли к ней в квартиру. Внутри они обнаружили скелет ее сына, который умер примерно 20 лет назад. Останки все время лежали в кровати в закрытой комнате, дверь в которую была загорожена шкафом.

Битиева уточнила, что мальчик был с рождения болен. Он скончался в 2000 году, ему было около 12 лет.

По словам соседей, Александр был сектантом и называл себя экстрасенсом. Ольга, которая раньше работала учительницей географии в школе, начала общаться с ним в попытках вылечить ребенка. Вскоре от женщины ушел муж, забрав старшую дочь. Сына женщина ему не отдала. После этого его судьбой он не интересовался и алиментов не платил.

Пока мальчик был жив, в квартиру постоянно приходили люди проводились какие-то обряды. После смерти ребенка все это прекратилось, а Александр продолжил жить с Ольгой. «У нее от общения с ним съехала крыша», — добавила Битиева.

Она и другая соседка по имени Анна отметили, что пара много лет жила без денег, еду они искали на помойке, иногда сдавали бутылки. Ольга и Александр жили с советскими паспортами и не оформляли себе пенсию. В квартире из-за неуплаты еще лет 20 назад отключили электричество, не работал холодильник.