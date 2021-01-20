Объявленная мертвой женщина потратила три года на доказательство обратного

Жительница Франции, которую объявили мертвой в 2017 году, потратила три года на то, чтобы доказать обратное. Однако суд до сих пор не признал этого, пишет Daily Mail.

Из-за юридического статуса 58-летняя Жанна Пуэн и ее муж не могут пользоваться совместным банковским счетом. Кроме того, все документы женщины, включая удостоверения личности, водительские права и страховки признаны недействительными.

В 2017 году суд Лиона признал Пуэн умершей, хотя никакого свидетельства о смерти предъявлено не было. Такое решение последовало за затянувшимся судебным процессом, в ходе которого бывшая сотрудница клининговой компании француженки требовала компенсацию за увольнение 20-летней давности.

Так, еще в 2004 году суд постановил выплатить женщине 14 тысяч евро в качестве компенсации за увольнение в связи с потерей крупного контракта. Адвокат Пуэн заверил, что фирма не несла ответственности за увольнение работницы. В итоге долг не был выплачен.

13 лет спустя, когда жалоба женщины прошла массу судебных инстанций Франции, уволенная работница сказала судье, что бывшая начальница не отвечает на письмо, а следовательно, умерла. Суд признал ее смерть. Затем у семьи конфисковали автомобиль в счет уплаты долга, а теперь Пуэн боится, что приставы заберут и мебель.

Новый адвокат француженки подал иск в суд Лиона, однако отметил, что ошибка слишком велика, чтобы суд признал ее. «Это мой последний шанс вернуть себе жизнь», — призналась женщина.