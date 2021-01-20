Темные полоски на ногтях оказались признаком болезней сердца

По состоянию ногтей зачастую можно определить наличие заболеваний. Например, признаком высокого уровня холестерина, следовательно, риска или наличия сердечно-сосудистых заболеваний оказались темные полоски или так называемые осколочные кровоизлияния на ногтях, пишет портал Express со ссылкой на данные Американской академии дерматологической ассоциации.

Отмечается, что внешне такие кровоизлияния похожи на занозу, которая застряла под ногтевой пластиной. При массовом повреждении сосудов ногтевого ложа может возникнуть кровотечение.

Что снизить уровень холестерина, специалисты советуют отказаться от жирной еды, сладостей и выпечки. При этом поспособствуют его нормализации различные настои: цветков липы, корней одуванчика, семян льна, а также сырые овощи, фрукты, чеснок, куркума и корица.

Ранее российский онколог Михаил Мяснянкин назвал способ определить рак по внешнему виду ногтей. По его словам, основной признак рака, который можно заметить на ногтях, — это появление полосок разной окраски, от коричневой до черной, в области ногтевого ложа. Специалист также порекомендовал обращать внимание на ломкость ногтей и на появление трещин.