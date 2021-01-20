Девушка перенесла операцию на челюсти и удивила подписчиков результатом

Жительница американского города Канзас-Сити перенесла операцию на челюсти и поразила подписчиков результатом. Соответствующий ролик появился в е TikTok-аккаунте.

23-летняя Джакс Денни (Jax Denney) перенесла замену височно-нижнечелюстного сустава, увеличение подбородка и костную операцию на лице. Героиня материала объяснила, что она страдала от резорбции мыщелков — процесса разрушения костной ткани, которая позволяет челюсти двигаться. Эта болезнь не только изменила форму лица Денни, но и вызвала несколько серьезных медицинских проблем.

«Мне все время больно, я не могу дышать, не могу есть, иногда я не слышу», — поделилась девушка. Нижняя половина челюсти американки также была деформирована, в связи с ем ее зубы не соприкасались друг с другом, что затрудняло жевательный процесс.

Девушка сняла процесс ожидания процедуры и свое дальнейшее восстановление на видео. Также она запечатлела свой внешний вид до и после хирургического вмешательства: на размещенных кадрах видно, как ее челюсть выдвинулась вперед, а подбородок и скулы стали больше. Видео набрало 55,6 миллиона просмотров и 8,3 миллиона лайков. Подписчики Денни выразили свое восхищение преображением Денни в комментариях.

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«Ты выглядишь потрясающе!», «Я так рада за тебя!», «Отличный результат! Поздравляю!», «Какую же боль ты пережила! Ты очень сильный человек!», «Это не операция, это магия», — писали они.

В декабре 2020 года мужчина потратил миллионы рублей на пластику ради ушей эльфа. 29-летний публицист Луис Падрон рассказал, что для достижения желаемой внешности он обратился к медикам, которые сделали ему ринопластику, коррекцию лица и шеи и подтяжку век. Кроме того, мужчина шесть раз менял цвет глаз, а также форму ушей, чтобы добиться внешности эльфа.