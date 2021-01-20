50-летняя женщина выйдет замуж за похожего на ее сына 22-летнего парня из Tinder

50-летняя жительница американского штата Северная Каролина решила выйти замуж за 22-летнего молодого человека, которого незнакомцы принимают за ее сына. Об этом пишет издание Daily Mail.

В 2015 году Шерон Хокинз (Sharon Hawkins) развелась с мужем после 16 лет брака. «В последний год наших отношений я заметила, что кошусь на 20-летних парней», — вспоминает женщина. Оставшись одна, она установила приложение для знакомств Tinder и стала искать нового мужчину, понизив возрастное ограничение до 19 лет.

Ей приглянулся Перри Хопстин (Perry Hopstein), который был на 28 лет моложе нее. «У Перри были пронзительные голубые глаза, коричневые волосы и мускулистые руки, — рассказывает женщина. — Он был похож на модель». Она предупредила его, что у нее есть внуки, но это его не напугало. В июне 2020 года молодой человек переехал к ней. Они планируют сыграть свадьбу в этом году.

Ранее сообщалось, что 80-летняя британка вышла замуж за 35-летнего мужчину, о страстном сексе с которым хвасталась на всю страну. Тот бросил работу, чтобы проводить больше времени с возлюбленной.