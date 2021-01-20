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«Самый вежливый руководитель» полиции Тувы пошел под суд за сожжение человека

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Орлан Сарыг-Донгак
Орлан Сарыг-Донгак
Фото: «Тува-Онлайн»

В Туве экс-начальник уголовного розыска города Кызыл Орлан Сарыг-Донгак, признанный в 2012 году «самым вежливым руководителем» среди сотрудников республиканского главка МВД, пошел под суд за сожжение задержанного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 7 марта 2008 года обвиняемый опрашивал 30-летнего местного жителя, задержанного по подозрению в краже. В ходе опроса между ними произошел конфликт. Сарыг-Донгак вместе с подчиненными вывез молодого человека на безлюдный участок, облил бензином и поджег. Второй сотрудник молотком добил заживо горевшего задержанного.

Тело убитого они завалили автомобильными шинами, деревянными досками и подожгли.

Бывшего начальника отдела угрозыска города обвинили по пунктам «в», «д», «ж» части 2 статьи 105 («Убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью группой лиц») УК РФ. Соучастник преступления находится в розыске.

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