«Самый вежливый руководитель» полиции Тувы пошел под суд за сожжение человека

В Туве экс-начальник уголовного розыска города Кызыл Орлан Сарыг-Донгак, признанный в 2012 году «самым вежливым руководителем» среди сотрудников республиканского главка МВД, пошел под суд за сожжение задержанного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 7 марта 2008 года обвиняемый опрашивал 30-летнего местного жителя, задержанного по подозрению в краже. В ходе опроса между ними произошел конфликт. Сарыг-Донгак вместе с подчиненными вывез молодого человека на безлюдный участок, облил бензином и поджег. Второй сотрудник молотком добил заживо горевшего задержанного.

Тело убитого они завалили автомобильными шинами, деревянными досками и подожгли.

Бывшего начальника отдела угрозыска города обвинили по пунктам «в», «д», «ж» части 2 статьи 105 («Убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью группой лиц») УК РФ. Соучастник преступления находится в розыске.