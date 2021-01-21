Посол рассказал об «альфе и омеге» американской политики

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал об «альфе и омеге» американской политики в интервью РИА Новости.

По словам Антонова, одним из приоритетов политики США остается системное сдерживание России. «Если и будут какие-то перемены на российском направлении, то не по существу, а скорее в нюансах», — пояснил он.

Посол отметил, что команде американского президента Джо Байдена стоит дать время для того, чтобы определиться с приоритетами во внешней политике и подходами по конкретным вопросам. Судить о международном курсе США лучше по практическим действиям, а не только исходя из предвыборной риторики, добавил он. Несмотря на это, российская сторона «далека от радужных ожиданий» по этому поводу.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что Россия надеется на новую главу в отношениях с США в связи с приходом Джо Байдена на пост американского президента. По его словам, у российской стороны есть конкретная программа развития отношений с Соединенными Штатами.