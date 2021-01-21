Пилот Boeing захотел опасно снизиться над городом ради эффектного вида

Пилот мексиканской авиакомпании Aeroméxico запросил у диспетчеров разрешение на экстремальное снижение над городом, чтобы полюбоваться его красивыми видами с воздуха. Об этом пишет Luchtvaart Nieuws.

Инцидент произошел 17 января на борту Boeing 787, следовавшего по направлению из Амстердама в Мехико.

Экипаж лайнера сразу после взлета обратился к диспетчерам с просьбой разрешить им изменить маршрут, экстремально низко пролететь над ночной нидерландской столицей и осмотреть ее достопримечательности.

«Есть ли шанс, что мы сможем пролететь на высоте четырех тысяч футов (1200 метров — прим. «Ленты.ру») над Амстердамом?» — спросил командир воздушного судна у представителей наземных служб.

В свою очередь, авиадиспетчер ответил отрицательно, подчеркнув, что подобные действия исключены. «Вы разбудите весь Амстердам», — заявил он и посоветовал членам экипажа самостоятельно посетить и изучить город после спада пандемии коронавируса.

12 января сообщалось, что пилот авиакомпании American Airlines вышел из себя и пригрозил высадить из самолета сторонников бывшего президента США Дональда Трампа на рейсе из Вашингтона в Финикс. Командир воздушного судна объявил, что в случае отказа от соблюдения антиковидных требований он посадит лайнер в Канзасе и «выбросит людей» там.