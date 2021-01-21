Популярная женская процедура едва не лишила зрения клиентку салона красоты

Британка сходила в салон красоты на популярную процедуру и поделилась ужасающими последствиями. Об этом пишет Metro.

18-летняя Элли Годдард-Хайден (Ellie Goddard-Hyden) рассказала журналистам, как отправилась на коррекцию и покраску бровей к специалисту. По словам девушки, во время процедуры неприятных ощущений не возникало, однако через несколько часов после сеанса у нее начался сильный зуд в районе глаз.

На следующий день после посещения косметолога брови Хайден покраснели и покрылись гнойными волдырями. Кроме того, девушка не могла открыть глаза из-за боли, а ее зрение начало ухудшаться. «Это был самый ужасный момент в моей жизни. Мне стало очень страшно, и я начала звать на помощь маму», — пожаловалась она.

Пострадавшая отправилась в отделение неотложной помощи, где врачи диагностировали у нее химические ожоги. Медики прописали ей антигистаминные препараты и порекомендовали промывать раны соленой водой. В итоге у Хайден выпало 90 процентов волос на бровях. «Медсестры говорили, что я могла лишиться зрения», — добавила девушка.

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По словам героини материала, мастер нарушила последовательность действий при окрашивании бровей: специалистка сначала удалила нежелательные волосы воском, а затем нанесла краску. Таким образом химический состав средства проник в травмированную кожу клиентки и вызвал воспаление.

Представители салона красоты предложили Хайден возместить стоимость процедуры, но она отказалась от предложенных денег и подала на мастера в суд, потребовав компенсацию в размере двух тысяч фунтов стерлингов (200 тысяч рублей). Однако девушке не удалось получить денежные средства, поскольку салон разорился и закрылся.

Ранее в январе россиянка пришла на пластику к опытному врачу и пострадала от рук аспиранта. Жительница Новосибирска Тамара сделала блефаропластику и осталась недовольна результатом процедуры: на одном глазу из-за сильно натянутой кожи у нее вывернулось веко. Позже выяснилось, что операцию проводил не выбранный ею хирург, а аспирант клиники.